Kubo era il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra | Lindstrom la seconda scelta Tmw

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, ilaveva comedi mercato l’esterno della Real Sociedad, Takefusa. Jasperil piano B in caso di mancato accordo con il club spagnolo e con il giapponese. “Jesperdall’Eintracht Francoforte. Non era però il primissimoper la, perché gli azzurri avevano puntato con forza Takefusa, stella giapponese della Real Sociedad. Ventidue anni, ha già giocato con le magliette di Barcellona e Real Madrid, anche se solamente nel settore giovanile”. Il giovane centrocampista della Real Sociedad esordirà in Champions League questa sera all’Anoeta contro l’Inter di Inzaghi. La valutazione del giocatore secondo Transfermarkt si aggira intorno ai ...

Curiosità: Takefusa Kubo ( Kubo Takefusa; Kawasaki, 4 giugno 2001) è un calciatore giapponese, centrocampista o attaccante della Real Sociedad e della nazionale giapponese.

Un girone nettamente più alla carta dello scorso anno, quando sibeccata Barcellona e Bayer Monaco. L'Inter - accoppiata nel Gruppo D anche con Benfica e ...di Simone Inzaghi è il giapponese, ...Delle squadre di quarta fasciauna di quelle che avrei evitato, ma dovremo giocarci contro ... Zubeldia, Le Normand e Munoz nel reparto arretrato, Merino, Zubimendi e Mendez in mediana,, ...

