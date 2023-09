Klose | «Inzaghi? Straordinario! Nessuno poteva immaginare…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Miroslav, nel corso del pre-partita di Real Sociedad-Inter su Prime Video, ha analizzato la carriera di, suo allenatore ai tempi della Lazio STRAORDINARIO – L’analisi disue non solo: «Inter? Le finali vanno giocate, si può anche perdere per prendere fiducia ed imparare.immaginare questa carriera. I primi step fatti con la Lazio, tutto nuovo, voleva trovare la sua strada. Dopo sette anni ed esperienza, adesso è straordinario. Inter? Si può ruotare. anzi si deve fare. Si giocano tante partite. Sommer-Onana? Il camerunese era un grande portiere, bravissimo con i piedi. In quell’aspetto lo svizzero è bravo ma non al livello dell’ex Ajax. Ma è un grande portiere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...