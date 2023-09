Kim Kardashian ha un nuovo amore | lo sportivo Odell Beckham Jr

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Unper Kim: la socialite americana, a cui sono stati attribuiti numerosi flirt dopo la separazione dal secondo marito Kanye West, avrebbe da poco iniziato una frequentazione con un uomo più giovane di lei di alcuni anni. Il fortunato sarebbe il 30enne giocatore di footballJunior, da poco tornato single dopo la fine di una lunga relazione. Ildi KimMentre il suo ex marito Kanye West continua a far parlare di sé anche per i look piuttosto particolari sfoggiati con Bianca Censori, Kimnegli ultimi mesi si è dedicata anima e corpo al lavoro. L’influencer americana, che pure ha spesso fatto parlare per la sua intricata vita sentimentale, sembrava aver accantonato per ...