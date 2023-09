Ki group | procura Milano rigetta concordato e chiede il fallimento

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. (Adnkronos) - Ladial tribunale civile, seconda sezione, di valutare "l'inammissibilità delsemplificato" e annuncia cherà "l'apertura della liquidazione giudiziale" - la procedura che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa sostituisce il- per Kie Bioera. I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina bocciano la richiesta disemplificato di Ki, ex gioiello del settore biologico gestito negli anni scorsi dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè insieme all'ex compagno, ritenendo "inattuabile" il piano di salvataggio proposto nei mesi scorsi a causa della situazione finanziaria in cui versa il ...

Sul concordato presentato da Kiladi Milano, continua Repubblica , adesso afferma: "Ad avviso degli scriventi non sono state rispettate le condizioni di accessibilità allo strumento ...... nella quale ha avuto ruoli come socia e come gestione, il gioiello del biologico Ki, ladi Milano con una nota presentata oggi ne chiede il fallimento, scrive la Repubblica . La Ki ...

Tra i creditori ci sono i dipendenti che non hanno ricevuto il Tfr. Come emerso dall'inchiesta di Report, Santanchè e l'ex compagno Mazzaro hanno ricevuto emolumenti per milioni di euro in qualità di ...