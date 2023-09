Ki group | legale dipendenti | ' Santanché disatteso impegno di pagare debiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Isi sentivano in parte rassicurati dalle parole del ministroin aula, la quale affermava con forza che iverso di loro sarebbero stati pagati. Lette le osservazioni della procura di Milano e la documentazione alla stessa allegata, non v'è chi non veda come ora si prospetta la strada dal fallimento già richiesto da noi a maggio". Lo afferma Davide Carbone, avvocato di alcunidi Ki, ai quali non è stato pagato il Tfr, dopo la richiesta avanzata al tribunale di non accogliere la richiesta di concordato e procedere invece con la liquidazione giudiziale. "Purtroppo i fondi pubblici tuteleranno solo parte dei lavoratori, non gli agenti. Ci si domanda cosa abbia fatto il ministro in questi mesi dopo le promesse fatte in Senato con i ...