(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il parterre dellemilanesi si tinge di glamour, merito delle numeroseaccorse per ammirare le creazioni dei brand per la Primavera-Estate 2024. Da Cara Delevingne da Fendi a Martina Colombari da Iceberg, eccole celeb ospiti della

Curiosità: Katherine Ann Moss, detta Kate (Croydon, 16 gennaio 1974), è una supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste.

Insieme a loro, erano presenti anche le top model Naomi Campbell , Linda Evangelista ,e Amber Valletta , alle quali si sono unite anche influencer come Chiara Ferragni e tantissimi Friends ...Passando per Linda Evangelista,, Amber Valletta, per citarne solo alcune. L'aria pare celebrativa e così è stato. GUARDA LE FOTO Front row: le star alla Milano Fashion Week P/E 24 La ...

Kate Moss e Naomi Campbell illuminano la Milano Fashion Week: tutte le star in front row alle sfilate Vanity Fair Italia

Kate Moss, sole e famiglia: le foto del brunch a Londra Vanity Fair Italia

Tra gli ospiti: Chiara Ferragni, le supermodelle Linda Evangelista, Naomi Campbell e Kate Moss, Cara Delevingne, Demi Moore. Ha invece sfilato in passerella Vittoria Ceretti, una delle modelle ...Tutte le celebrities ospiti dello spettacolo portato in passerella da Kim Jones, a partire dalle super modelle degli anni Novanta Evangelista, Campbell, Moss ...