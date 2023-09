Juvecaserta | domani ad Aversa in amichevole contro Benevento e per trovare feeling col parquet normanno

Curiosità: Amedeo Vittorio Tessitori (Pisa, 7 ottobre 1994) è un cestista italiano.

Sant'Antimo ., alle 19, sarà palla a due per la sfida di Supercoppa tra la Geko PSA Sant'Antimo e la Ble Decòal PalaPuca. 'Sono molto soddisfatto di ciò abbiamo fatto finora e dei segnali ...Caserta ., con palla a due alle 19, sarà derby di Supercoppa Serie B tra la Geko PSA Sant'Antimo e la Ble Decò. 'Questa gara di Supercoppa che andremo ad affrontare ben può essere ...

Juvecaserta. Si avvicina il debutto nel campionato Serie B Old Wild ... goldwebtv.it

Serie B - Juvecaserta, domani il debutto stagionale contro Avellino Pianetabasket.com

Domani, giovedì 21 settembre, con palla a due alle ore 19.00 Manca sempre meno al debutto della Ble Decò Juvecaserta 2021 nel campionato LNP Serie B Old Wild West – Girone A, per un match già importan ...Manca sempre meno al debutto della Ble Decò Juvecaserta 2021 nel campionato LNP Serie B Old Wild West – Girone A, con i bianconeri ospiti di Desio sabato 30 per un match ...