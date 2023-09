(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il 5 maggio del 2002 resta una data storica per lantus, visto che la compagine bianconera vinse incredibilmente lo scudetto, superando all'ultima giornata l'Inter grazie alla sconfitta dei ...

Curiosità: Il Notts County Football Club, noto semplicemente come Notts County, è una società calcistica inglese con sede nella città di Nottingham. Affiliata alla Football Association, è stata fondata nel 1862, un anno prima della stessa FA. Milita in Football League Two, quarta serie del campionato inglese di calcio.

Il 5 maggio del 2002 resta una data storica per la Juventus, visto che la compagine bianconera vinse incredibilmente lo scudetto, superando all'ultima giornata l'Inter grazie alla sconfitta dei ...Dopo il pareggio per 0 - 0 del suo Bologna contro il Verona, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn . L'allenatore rossoblù ha svelato unsu Buffon , presente negli studi della trasmissione ...

Juve, l'aneddoto di Del Piero: "Affezionati a Simeone, dipendevamo da cosa capitava a Roma" Corriere dello Sport

Juve: Del Piero racconta l'aneddoto su Simeone e Roma Avvisatore.It

Le parole dell'ex capitano bianconero su quanto accadde 21 anni fa, con la successiva vittoria dello scudetto a scapito dell'Inter ...Massimiliano Allegri ha ritrovato definitivamente Dusan Vlahovic, che si sta prendendo sulle spalle la Juventus ...