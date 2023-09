Juve | l'agente di Miretti | 'Lo volevano tutte le medio-piccole | è rimasto per un solo motivo'

Curiosità: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo (pronuncia portoghese [k'tjnu u'nadu]; Funchal, 5 febbraio 1985), è un calciatore portoghese, attaccante dell'Al-Nassr e della nazionale portoghese, di cui è capitano e con cui è diventato campionato d'Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

L'sportivo di Vlahovic ha assistito a Juventus - Lazio L'sportivo di Dusan Vlahovic Ristic è stato recentemente avvistato a Torino durante la partita della Juventus contro la Lazio, il ......dicendo all'se mi porti all'Inter sono contento. Si vedeva, per come giocava la squadra col centrocampo a tre, lì. Però non ha detto no alle altre squadre tant'è che ci hanno provatoma ...

Juve, la frecciata dell'agente di Dragusin: "Ci staranno ripensando" Corriere dello Sport

L'agente di Dragusin: "La Juve ha sbagliato con lui. Il Genoa ne ha approfittato" Tutto Juve

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mikkel Beck, agente di Rony Lopes (calciatore dello Sporting Braga): “Se il Braga può vincere contro il ...Francesco Branchini, agente di Fabio Miretti, ha parlato del suo assistito a TuttoJuve.com. Ecco le sue parole. FORMA - "È partito molto bene, rispetto alle annate precedenti è più consapevole del suo ...