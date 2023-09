Juve | Allegri preoccupato | si fermano due bianconeri

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C'è un po' di preoccupazione in casantus per quanto accaduto nel corso dell'allenamento a porte aperte di questa mattina, al quale ha assistito anche Luciano Spalletti.

Curiosità: Massimiliano Allegri (Livorno, 11 agosto 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juventus.

Occasione per parlare con Massimiliano e per salutare il "vecchio" uomo mercato del Napoli Cristiano Giuntoli con cui aveva lavorato a Napoli, vincendo insieme l'ultimo scudetto.

Il giro d'Italia del ct azzurro fa tappa in casa bianconera. Sorrisi e cordialità, con Allegri e non solo: la rivalità con il Napoli è il passato ...Nuovi problemi per Massimiliano Allegri: due big si fermano in allenamento. Allegri due infortuni Juventus, l’entità – Lapresse – stopandgoal.net Un momento decisivo per avere la meglio sulle altre ...