Jessica Selassié | il debutto con Lulù e Clarissa in tv | ecco quando e i format

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Al via stasera il programma “Suite” che vede protagonistesu Radio Cusano TV, in onda ogni mercoledì dalle 21.30è un vero ciclone. Dopo l’avventura al Grande Fratello 6 che l’ha vista salire sul podio, per lei sono arrivate delle belle novità lavorative. Infatti la maggiore delle sorellenon si è più fermata e adesso per lei tre impegni lavorativi tra radio e tv.è impegnata ogni giorno con “Fuori Menù”, dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 12,30. Stasera debutterà con il nuovo“Suite” ogni mercoledì alle 21,30: per due oresarà in compagnia delle sue sorelle e per concludere “Che ...

Curiosità: La sesta edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022. È durata 183 giorni, ed è stata condotta per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima è stata sostituita da Laura Freddi nella trentunesima puntata del 3 gennaio e nella trentaduesima puntata del 7 gennaio 2022. Nella quarta e nella quinta puntata (24 e 27 settembre 2021) serale hanno inoltre ricoperto il ruolo di opinioniste del popolo le sorelle Adriana Maria e Rosella Rota.

17/09/2023 - 16:03, vincitrice molto amata del GFVIP 6, ospite di Casa SDL. TV , ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ha anche spiegato il motivo per cui lei e le sue sorelle non sono state ...La decisa preparazione die delle sue sorelle per il provino Il desiderio delle sorelledi partecipare a Tale e Quale Show non è mai stato un segreto, e questo è stato evidente anche ...

