Jeson | il nuovo singolo è ‘La Cura Sbagliata’ | «L’amore forte sostituisce ogni farmaco»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Esce venerdì 22 settembre su tutte le piattaforme digitali Lasbagliata (Epic Records/Sony Music Italy), ildi. Lasbagliata, prodotto da MDM, è un brano che affronta un tema importante, quello della salute mentale, raccontato in prima persona dall’artista, che sottolinea anche il valore dele della condivisione nella vita di ciascuno. «Lasbagliata descrive il lungo periodo di terapia che ho affrontato. – dice– Ho deciso di interrompere un percorso durato mesi, nonostante avessi ancora un po’ di problemi da risolvere con me stesso, continuando ad assumere psicofarmaci solo per evitare il rischio di avere ricadute. Una medicina non risolve nulla senza una terapia, un dialogo, un lavoro su sé ...