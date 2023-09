Jacobs | dall' addio al tecnico dell' oro all' abbraccio a Barbie

Curiosità: Lamont Marcell Jacobs Jr. (IPA: [l'mnt m'sl 'ekbz]; El Paso, 26 settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

...sport coaching e top performance (che ha accompagnato sui podi olimpici atleti come Marcell, ... Fuori dagli schemi per parlare di prevenzione', organizzato'Associazione Nazionale Lavoratori ...I sospetti del divorzio'allenatore già aleggiavano, sia perché Camossi non era presente alla ...aveva parlato di rapporto "logorato" e poi aveva accennato alla possibilità che il futuro di...

Marcell Jacobs e la nuova vita in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 ... Olympics

Atletica, Marcell Jacobs divorzia dall’allenatore Paolo Camossi Bsnews.it

PADOVA - La notizia è di quelle che fanno sognare: Marcell Jacobs a Padova. Non per un evento, e nemmeno per una gara, ma per iniziare il suo viaggio verso Parigi 2024, dove ...Di Marco Bonarrigo Il campione olimpico Marcell Jacobs ha scelto di separarsi dal suo storico allenatore Paolo Camossi. Motivi tecnici e non solo dietro la decisione… Leggi ...