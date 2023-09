Jacobelli | «Inter | Inzaghi in Champions League parte con un obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Xavierha parlato dell’di Simoneche questa sera scenderà in campo in casa della Real Sociedad per la prima giornata del gruppo D di. AMBIZIONI – Queste le parole di Xaviernel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’che ambizioni ha in? L’viaggia a punteggio pieno, ha incassato solo un gol e soprattutto in estate è stato fatto un capolavoro, rinforzando una squadra nonostante un budget ridotto.ha a disposizione una rosa molto competitiva e incon l’di replicare quanto di buono fatto lo scorso anno. L’dispone di ...