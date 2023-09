Ivan Provedel e il carnevale calcistico

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quando segna un portiere è un, il mondo ribaltato. È mica il loro mestiere quello di segnare, devono fare l’esatto contrario, evitare di far segnare. Sono la negazione stessa del motivo per cui il calcio piace, quei secondi di pieno e assoluto godimento quando la palla supera la linea di porta e si può urlare gol! È per questo che quando un portiere è bravo, molto bravo, e gioca per la squadra che si tifa, non lo si vorrebbe vedere andar via, perché è un anatema contro le urla degli altri. Certo un portiere sbaglia sempre, per cui sarà mai amato quanto un attaccante, ma tant’è, il calcio è così e i portieri lo sanno, per questo restano comunque tra i pali. I portieri bloccano e respingono urla avversari, oltre ai palloni, al massimo fanno bloccare il fiato o generano respiri di sollievo, a volte strappano qualche applauso. Non fanno mai urlare. Anche se a ...