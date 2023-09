Italia vs Uruguay – pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La terza settimana della Coppa del Mondo di rugby 2023 inizierà con il Gruppo A, quando l’affronterà l’all’Allianz Riviera di Nizza mercoledì sera. Con la classifica della competizione che inizia a prendere forma, l’è stata costretta a lasciare il secondo posto nella Pool A lo scorso fine settimana dagli All Blacks, mentre i sudamericani cercheranno di sfruttare l’impressionante prestazione iniziale contro i francesi. Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreGli Azzurri hanno iniziato perfettamente la loro campagna per la Coppa del Mondo 2023 con una solida vittoria all’esordio, battendo due settimane fa il Nambia per 52-8, con un punto di bonus fondamentale. Lorenzo Cannone, Paolo Garbisi, Dino Lamb, Ange ...

Uruguay e Namibia sono attualmente a 0. Mondiale rugby 2023, Italia-Uruguay: la probabile formazione Ange Capuozzo tornerà nel suo ruolo naturale, quello di estremo, Lorenzo Pani debutterà come ala, ...La partita sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Sky Sport Uno. Italia – Uruguay verrà trasmessa anche in streaming sulle piattaforme Rai ...