Italia-Germania | Insieme per nuove sfide in Europa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Migranti, Africa, rapporti bilaterali, l'ottima intesa tra i due Paesi e la necessità di costanti momenti di consultazione. L'esigenza di arrivare a una posizione comune sul bilancio europeo. E l'Ucraina: sostegno economico politico e militare e prospettive di pace. Temi decisivi di un incontro denso di contenuti quello tra i presidentino e tedesco, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, nella tappa oggi a Siracusa, della visita in Sicilia nell'ambito della cerimonia del Premio dei Presidenti, pensato per le municipalità dei due Paesi definite "esempio luminoso" del processo di integrazione europea. Con una sollecitazione di forte prospettiva giunta nel corso del Bilaterale, sottolineata da Mattarella: "Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per le regole condivise sul bilancio Ue". Si' a regole di bilancio rigorose, "ma il rigore non sia ottuso ...

