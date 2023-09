Italia-Cina | Tajani | ' su via della Seta nulla deciso | sentiremo anche Parlamento'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo posto il problemaviaai cinesi, non abbiamo trovato vantaggi economici dall'essere parteviaperché i francesi e i tedeschi hanno ottenuto risultati migliori dei nostri non facendone parte. Ho detto che il mio partito era contrario all'adesione, ma ora vedremo il da farsi, decideremoattraverso una opinione del, che è giusto ci sia quando si parla di accordi così importanti, dove mi pare ci sia una maggioranza favorevole al ritiro, però valuteremo". Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. "Io ho sostenuto che la via ...

Curiosità: L'ambasciatore d'Italia in Cina (in cinese ) è il capo della missione diplomatica della Repubblica Italiana nella Repubblica Popolare Cinese. Dal 17 maggio 2023 l'ambasciatore d'Italia in Cina è Massimo Ambrosetti.

... Milano (+1%) la migliore 20 settembre - 10:54 Borse: chiudono in calo in attesa Fed, Hong Kong la peggiore ( - 0,62%) 20 settembre - 10:30 *** Spread: Bonomi,non e' sotto attacco dei ...Nel 2019 sono transitati a Malpensa 700.000 passeggeri da e per la. L'è infatti una meta fortemete attrattiva sia come destinazione turistica che di business travel. Da sottolineare che ...

Santanchè a Hong Kong: «Rafforzare i rapporti Italia-Cina» L'Agenzia di Viaggi Magazine

Italia-Cina, Tajani: "Meloni ha detto a Pechino che usciremo da Via della Seta" LAPRESSE

Online da oggi su YouTube il videoclip di DIONISO di Luca Basile, ultimo estratto da “Il Viaggio”, il primo disco solista del violoncellista e compositore pugliese. Alla regia, il filmmaker salentino ...Realme C51 arriva in Italia, la serie C si completa con lo smartphone dalla ricarica SUPERVOOC 33W, e ben 8 GB di memoria RAM dinamica.