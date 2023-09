It-Alert | rinviato il test nel Lazio a causa dell’allerta maltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Slitta a data da destinarsi, nel, la sperimentazione di It-, il sistema di allarme pubblico in caso di calamità. Il segnale di allarme sui cellulari presenti nella regione del Centro Italia sarebbe dovuto scattare giovedì 21 settembre, come previsto dal calendario deiche stanno avendo luogo in tutta Italia. Me nello stesso giorno, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla neldei temporali e del. Il segnale acustico avrebbe potuto generare confusione e così è stato deciso di posticipare il giorno del. Come tra l’altro prevede il regolamento che disciplina questa fase, il quale stabilisce che le date delle prove regionali possono variare nel caso in cui i sistemi di emergenza e prevenzione siano impegnati in ...

