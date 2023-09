Irresponsabile | il centrodestra smaschera Giani | no ai cpr | cosa c' è sotto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una presa di posizione netta, ideologica. Che ha sollevato un vespaio di polemiche. Il governatore della Toscana, Eugenio, ha annunciato l'intenzione di alzare le barricate contro le proposte dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina. "Non darò l'ok a nessun Cpr in Toscana. Si stanno prendendo in giro gli italiani perché il problema dell'immigrazione è come farli entrare e accoglierli, non come buttarli fuori.c'entra il Cpr come risposta ai flussi emergenziali? Se arrivano questi immigrati con i tormenti, le violenze e le sofferenze che hanno subito la risposta che dai è faccio i Cpr cioè luoghi per buttarli fuori? Prima rispondi a come integrarli e accoglierli, dar lor da mangiare e dormire. Poi parli anche di quei casi isolati nei quali poter prevedere la lunghissima procedura di rimpatrio”. ...