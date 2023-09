Irina Shayk con gli occhi pesti in passerella | è polemica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La London Fashion Week, la settimana della moda inglese, si è appena conclusa e ha ceduto il passo a quella milanese. Non senza l’eco di qualcheche non sembra volersi sopire. La più rumorosa ha investito la stilista nigeriana Mowalola che ha fatto più di un passo falso con la sua sfilata Crush, profetica fin dal nome, visto che ha pestato il piede a diverse anime sensibili. Prima ha pensato bene di far sfilare una modella con una minigonna raffigurante la bandiera dell’Arabia Saudita, venendo giudicata “offensiva” e “irrispettosa” nei confronti della cultura e della religione islamica. E poco importa se altre minigonne raffigurassero diverse bandiere internazionali: “Chiedi scusa all’Arabia Saudita e cancella il modello” hanno twittato diversi utenti. Tanto che la stilista, chiamata in causa, ha replicato: “Una minigonna come atto di guerra nel 2023 mi sembra ...

Curiosità: Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer'evna Šajchlislamova (in russo ; Emanželinsk, 6 gennaio 1986), è una supermodella russa.

: la modella russa al centro del gossip tra carriera e vita privata: il look alla London Fashion Week 2023 fa discutere il web Perché tutti parlano del look di

Irina Shayk ha sfilato alla London Fashion Week per il brand Mowalola, ma il suo make up ha scatenato aspre polemiche in rete.Il brand inglese Mowalola ha riprodotto con il make up i segni di una violenza: la bufera sui social ha costretto la designer a scusarsi