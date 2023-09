Iran | nuovo giro di vite contro le libertà | misure draconiane per le donne che non indossano il velo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nuova stretta a Teheranlepersonali. Sanzioni sempre più severe inper le ragazze e leche violano il rigido codice di abbigliamento, a cominciare dall’obbligo delnei luoghi pubblici. Il Majlis, il Parlamento di Teheran, ha votato a favore di unverso disegno di legge, con un periodo “di prova” di tre anni. Il testo passa al Consiglio dei Guardiani per la ratifica, come ha riportato l’agenziaiana Mehr., pene severe per leribelli Tutto sotto lo slogan di un “progetto di legge per sostenere la famiglia promuovendo la cultura della castità e dell’hijab“. Il capo della commissione Giustizia del Parlamento, Musa Ghazanfarabadi, ha spiegato che il testo ha avuto “varie revisioni da ...

Curiosità: L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno Stato dell'Asia situato all'estremità orientale del Medio Oriente. Con capitale Teheran, ha una popolazione di quasi 85 milioni di abitanti al 2021. I più grandi gruppi etnici in Iran sono persiani, azeri, curdi e luri.

In Iran più sanzioni per le donne che camminano senza velo. Il disegno di legge ha come durata un periodo prova di tre anni.