Iran | nuova legge | fino a 10 anni e multe salatissime per chi indossa male il velo

Curiosità: L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno Stato dell'Asia situato all'estremità orientale del Medio Oriente. Con capitale Teheran, ha una popolazione di quasi 85 milioni di abitanti al 2021. I più grandi gruppi etnici in Iran sono persiani, azeri, curdi e luri.

La7.it - Inapprovata una legge che aumenterà le sanzioni per le donne che non indossano il velo obbligatorio nei luoghi pubblici. "I deputati hanno approvato l'attuazione del disegno di legge ...La scelta dei tempi del varo dellamisura, ovviamente, non è casuale. Cinque giorni dopo l'anniversario della morte in custodia della "mal velata" Mahsa Amini, il Paese è in fermento . Gli ...

Iran, nuova legge: fino a 10 anni e multe salatissime per chi indossa ... TGLA7

"Carcere per abbigliamento indecente" nuova stretta dell'Iran sul velo ilGiornale.it

Il Parlamento inasprisce le pene per le donne senza hijab: rischiano fino a dieci anni di carcere. Ma il numero di teste scoperte cresce ...La missione del ministro della Difesa russo nella Repubblica islamica avviene mentre a Mosca si trova il ministro degli Esteri cinese ...