Iran | inasprite le sanzioni per le donne che non indossano il velo

Inarriva la stretta sull'hijab La nuova legge prevedepecuniarie per chi '...

Curiosità: La condizione della donna in Iran ha subito vari mutamenti nel corso della storia. Le donne iraniane, secondo i vari articoli della Costituzione iraniana, in vigore dal 3 dicembre 1979, godono di pari dignità sociale ed economica in base però alla legge della Sharia; i loro diritti quindi, secondo il punto di vista occidentale, devono ancora essere pienamente acquisiti.

La nuova stretta del governo su uno dei simboli ideologici della Repubblica islamica dalla caduta dello Scià nel 1979 ...Mahsa Amini era una giovanissima iraniana di 22 anni, originaria del Kurdistan iraniano, Sanandaj la città dove viveva con i genitori. Si trovava a Teheran in visita al fratello quando il 14 settembre ...