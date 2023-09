iPhone 13 | crolla il prezzo con l’offerta di MediaWorld

(Di mercoledì 20 settembre 2023)13 è in questo momento in offerta su, scopriamo tutte le caratteristiche e i dettagli di questo straordinario smartphone in sconto Dopo aver presentato i nuovi15 è tempo di sconti sui dispositivi ad esso precedenti ed uno dei più interessanti è sicuramente il 13. L’13 è un dispositivo pieno di caratteristiche sorprendenti che lo rendono un’autentica meraviglia tecnologica. Presenta, innanzitutto, un design elegante e resistente: con una costruzione resistente all’acqua e alla polvere IP68. È disponibile in una gamma di affascinanti colori che si adattano a tutti gli stili di vita. La doppia fotocamera posteriore dell’13 offre prestazioni eccezionali. Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine e alle nuove funzionalità di elaborazione delle immagini, ...

Curiosità: Il termine Generazione Z (o Centennials, Digitarians, Gen Z, iGen, Plurals, Post-Millennials, Zoomers) si riferisce alla generazione delle persone nate tra i medio-tardi anni novanta del XX secolo e i primi anni duemiladieci (anche se i numeri precisi variano a seconda delle diverse definizioni ufficiali che vengono presentate), e i cui membri sono generalmente figli della Generazione X (1965-1979) e degli ultimi baby boomer (1946-1964). Tale generazione è stata preceduta dai Millennials, mentre la generazione successiva, che comprende i nati dal 2012 in poi, è stata chiamata Generazione Alpha.

A New YorkOracle , società di software che ha deluso con i conti e le previsioni, ...32%), a poche ore dell'evento 'Wonderlust' (alle 19 italiane), durante il quale presenterà l'15 e ...Per capire di che numeri stiamo parlando:14 Pro Max è ottavo, con 147 punti (solo 7 in più), ma solo perché ha lo zoom ottico fisico mentre Pixel 7 ha uno zoom software (ottimo, fino a 8X ). ...

CROLLA iPhone 14 Viola a seguito del lancio di iPhone 15 ... Melablog

Crolla il prezzo di iPhone 14 dopo la presentazione di iPhone 15 Telefonino.net

Quello appena uscito è il miglior iPhone di sempre. Ogni anno – o almeno con ogni nuova generazione di melafonino – questa frase riecheggia nei video dei tanti recensori che si accingono a… Leggi ...Come annunciato dall'azienda nella conferenza di giugno, arriva oggi l'aggiornamento iOS17 per iPad, iPhone e Smartwatch. Per i dispositivi compatibili, saranno aggiunte una serie di ...