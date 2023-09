Io Capitano di Matteo Garrone candidato italiano agli Oscar

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Iodiè il film che l’Italia ha designato per la corsa all’per il miglior film internazionale . L’opera che ha vinto alla Mostra di Venezia il Leone d’argento per la regia ha avuto la meglio su altri 11 film indicati per la selezione su cui si è riunita oggi presso l’Anica la commissione. Per la shortlist bisognerà attendere il 21 dicembre. Le nomination verranno...

Curiosità: Io capitano è un film del 2023 diretto da Matteo Garrone. Il film, che tratta dell'emigrazione africana verso l'Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, venendo riconosciuto con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr.

La commissione di selezione ha individuato in "Io Capitano" di Matteo Garrone il film candidato dall'Italia per gli Oscar 2024 nella categoria del Miglior film internazionale. Il comitato, riunitosi il 20 settembre presso l'Anica su richiesta dell'... Io Capitano di Matteo Garrone è il film che l'Italia ha designato per la corsa all' Oscar per il miglior film internazionale. L'opera, che ha vinto alla Mostra di Venezia il Leone d'argento per la regia, ...

