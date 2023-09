Io capitano di Garrone è il candidato all' Oscar per l' Italia

Curiosità: Io capitano è un film del 2023 diretto da Matteo Garrone. Il film, che tratta dell'emigrazione africana verso l'Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, venendo riconosciuto con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr.

Il vincitore del Leone d'Argento a Venezia ha battuto altri 11 film. Le nomination saranno rese note il 23 gennaio 2024. E' "Io" di Matteoil film che rappresenterà l'Italia ai prossimi Premi Oscar, in programma a Los Angeles il 10 marzo 2024. E' quanto ha stabilito l'Anica, che si è riunita oggi per decidere ..."Io" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre. L'annuncio delle nomination (la cinquina ...

'Io Capitano' di Matteo Garrone candidato italiano agli Oscar Agenzia ANSA

Oscar, "Io Capitano" di Garrone è il film candidato dell'Italia | Il regista: "Spero che tocchi il cuore americano" TGCOM

La scelta della commissione Anica è caduta sul film più «politico». Le shortlist saranno annunciate il 21 dicembre ...Il vincitore del Leone d'Argento a Venezia ha battuto altri 11 film. Le nomination saranno rese note il 23 gennaio 2024.