“Intercettazioni | via il trojan per i reati contro la Pubblica amministrazione” | la proposta di Forza Italia passa anche col voto dei renziani

Curiosità: L'intercettazione è l'azione o l'insieme di azioni operate al fine di acquisire nozione ed eventualmente copia di uno scambio di comunicazioni fra due o più soggetti terzi di cui si analizzano, spesso a loro insaputa, le comunicazioni intercorse tra di essi.

... perdei tempi stretti, al voto di fiducia. L'obiettivo è non solo impedire che il decreto sulleantimafia, fortemente voluto da Giorgia Meloni e scritto a Palazzo Chigi da ...A far condannare all'ergastolo indefinitiva Beniamino Zuncheddu furono le dichiarazioni dell'...essere riservata all'audizione del perito incaricato di trascrivere alcune ultimedi ...

Gli azzurri spingono per una stretta all’uso dei trojan: tensione col Guardasigilli. E il Governo è costretto ad accelerare per pevitare che scadano i termini ...Dopo oltre un anno e mezzo di stallo, l’eterno procedimento disciplinare a carico di Cosimo Ferri può rimettersi in moto. Ma rischia di finire molto presto nel nulla. Martedì il Consiglio superiore de ...