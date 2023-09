Intercettazioni | Costa Az | ' maggioranza in frantumi | Nordio pieghi resistenze giustizialisti'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Sul decretolaè ine il governo non sa che pesci pigliare e rinvia i pareri sugli emendamenti. Da un lato Forza Italia, stufa di piegare il capo di fronte a norme forcaiole, presenta proposte di buonsenso (che noi siamo pronti a votare, visto che sono in linea con le nostre), dall'altra Lega e Fratelli d'Italia che si schierano a difesa del trojan indiscriminato e delle'a strascico'. Il ministrofaccia sentire la sua voce garantista e sblocchi la partita, mettendo da parte ledella parte giustizialista della". Così Enrico, deputato di Azione.

Così Enrico, deputato di Azione.

La spaccatura fra il garantismo degli azzurri e le spinte giustizialiste di FdI e Lega è quanto mai evidente. "Purtroppo si confermano i sospetti: Giorgia Meloni non vuole andare contro i magistrati e ...