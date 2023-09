Intercettazioni | Bongiorno Lega | ' ok relazione indagine conoscitiva | primo traguardo'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti per l'approvazione in commissione Giustizia al Senato dellaconclusiva sull'avviata in tema di. Dopo un lavoro approfondito, abbiamo indicato i percorsi da seguire. Un importante punto di partenza che ha cercato di sintetizzare le posizioni di tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione. È evidente che si trattava di un lavoro difficile, sia dal punto di vista tecnico sia politico, ma crediamo di aver raggiunto un". Così in una nota la senatrice dellaGiulia, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, annunciando la conclusione dell'in tema di ...

Curiosità: Giulia Bongiorno (Palermo, 22 marzo 1966) è un avvocato e politica italiana.

...alle forze realmente garantiste della maggioranza perché non si ripeta il copione " con i medesimi attori (riferimento a, ndr ) " del 2011, quando la riforma delle...ROMA - Peggio che ai tempi di Berlusconi. Contro le, nonostante la responsabile Giustizia della Lega Giuliale abbia appena definite "indispensabili" . Ma il Guardasigilli Carlo Nordio sta preparando misure per ridurne l'uso ...

Intercettazioni: Bongiorno (Lega), 'ok relazione indagine conoscitiva ... Il Dubbio

Intercettazioni, la relazione di Bongiorno frena Nordio: “Strumento irrinunciabile ma non aumentino quelle pr… la Repubblica

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione Giustizia al Senato della relazione conclusiva sull’indagine conoscitiva avviata in tema di intercettazioni. Dopo un la ...Che direzione sta prendendo il Governo in materia di immigrazione e giustizia Ne parliamo con Stefano Musolino, Segretario di Magistratura Democratica. Qual è il suo giudizio su come il Governo sta g ...