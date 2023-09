Inter sottotono | Lautaro evita guai | Inzaghi ruota e non va oltre il pari con la Real Sociedad

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Martinez risolve i problemi. E non sono stati pochi, questi ultimi, per l’vista a San Sebastian, l’antitesi di quanto ammirato nel derby col Milan. Una squadra pigra, che approccia malissimo, regala con Bastoni il gol del vantaggio al peperino Mendez e poi non reagisce in modo credibile, venendo piuttosto aggredito dai baschi che hanno l’argento vivo addosso. E non si diano colpe alle rotazioni di, che per il delicato debutto di Champions, anziché farlo in casa del derelitto Empoli, comincia a operare il turnover ragionato: Pavard, Carlos Augusto e Arnautovic non sono dei veri panchinari ma presi per fare il salto di qualità, mentre Asllani per Calhanoglu è una scelta obbligata. E’ un’forte, ma lanon fa sconti e sopperisce a un po’ di qualità ...