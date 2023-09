Inter | Lautaro non s’accontenta | “Non sono soddisfatto | ma il punto è prezioso”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’attaccante argentino ha siglato il pareggio nel finale contro la Real Sociedad. Poi prende parola Inzaghi: “Dopo è facile parlare di formazione, ne cambierò sempre 3-4 a partita” Tante difficoltà contro la Real Sociedad. Tantissime. Una partita subito in salita, iniziata con lo scivolone di Bastoni che ha spianato la strada al gol di Mendez dopo appena 4 minuti. Poi ci ha pensato il solitoMartinez, appostato sul secondo palo sul tiro-cross di Frattesi. Più tiro, che cross.Martinez ha siglato il gol del pareggio contro la Real Sociedad (Ansa Foto) – Notizie.comL’attaccante argentino è arrivato per primo su quel pallone e l’ha infilato sotto la traversa con il mancino. Un pareggioche permette alla squadra di Inzaghi di non rincorrere dopo i primi 90 minuti di Champions League. “No, non ...

