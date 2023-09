Inter | infortunio per De Vrij

Curiosità: Stefano Sensi (Urbino, 5 agosto 1995) è un calciatore italiano, centrocampista dell'Inter.

... quando il Napoli tornerà in Italia, si saprà l'esatta entità dell'con gli esami del ... Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport 251 REAL SOCIEDAD -LIVE - BRAGA - NAPOLI ...... più del pareggio 0 - 0 in Champions contro l'ex Tonali, più dell'di Mike Maignan o ... come fatto da Nedved alla Juve prima e da Zanetti all'poi, seppur cercando di evitare una ...

Grave infortunio per Perisic, l'Inter gli fa gli auguri: "In bocca al lupo Ivan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Brutto infortunio per Perisic, il messaggio dell'Inter: "In bocca al lupo per una pronta guarigione" TUTTO mercato WEB

Bruttissime notizie arrivano per il club di Serie A, visto e considerato che uno dei suoi titolari si è infortunato in maniera grave e sarà costretto a rimanere fermo per diversi mesi. Per rivederlo ...Infortunio al crociato e intervento immediato per il bianconero, arriva il comunicato UFFICIALE: ecco cosa è successo. La ripresa della stagione ha permesso finalmente di entrare nel vivo di un ...