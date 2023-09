Inter e Napoli | la MOVIOLA LIVE | gomito di De Vrij su Le Normand | Osimhen chiede un rigore

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Di seguito la rassegna degli episodi dain Real Sociedad-e Braga-: Real Sociedad-Arbitro: Michael Or (ENG) Assistenti: Stua...

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli: Real Sociedad-Inter Arbitro: Michael Oliver (ENG) Assistenti: Stuart Burt (ENG) - Daniel Cook (ENG) IV: Andrew Madley (ENG) VAR: Stuart Attwell (ENG) AVAR: Ivan Bebek (CRO)

moviola Braga-Napoli L’episodio chiave della moviola... L’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata della Champions League 2023/24: moviola Real Sociedad-Inter L’episodio chiave ...Durante il programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex portiere di Inter e Lazio.