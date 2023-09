Inter | Champions League è già una risorsa | ecco i ricavi minimi – CF

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’torna a calcare il palcoscenico dellastasera a San Sebastian contro la Real Sociedad nella prima giornata della fase a gironi. La squadra di Inzaghi nella scorsa edizione è arrivata in finale, ma a prescindere dal cammino futuro la massima competizione europea rappresenta un buon punto di partenza dal punto di vista economico per il club di Zhang. Calcio e Finanza svela iL’di Simone Inzaghi riparte indopo la finalissima dello scorso 10 giugno contro il Manchester City: stasera alle 21 i nerazzurri esordiscono contro la Real Sociedad. A prescindere dal cammino che avranno Lautaro Martinez e compagni, la massima competizione europea rappresenta già una buona...

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

1 Manca poco al fischio d'inizio di Real Sociedad -, esordio diLeague per le due società impegnate nel gruppo D. Direttamente da San Sebastian il nostro inviato Pasquale Guarro ci porta verso il fortino dell'Anoeta. TIFOSI INTERISTI ...L'ho detto proprio ieri ai ragazzi: per fortuna affrontiamo l'. Partita migliore non ci poteva essere, con una squadra forte che poteva vincere la. È il modo migliore per misurarci. ...

E a dire la sua è stato il tecnico ed ex calciatore Gaetano D'Agostino. Champions, oggi tocca a Inter e Napoli dopo i pareggi di Milan e Lazio: "La Lazio ha meritato il pareggio per come se l'è ...Marcus Thuram si prepara al suo debutto in Champions League con l'Inter, in vista della sfida della fase a gironi con la Real Sociedad.