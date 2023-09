Intelligenza artificiale | in che modo cambierà il mercato del lavoro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gli sportellisti di banca e i cassieri sono mestieri in via di estinzione. Tra le occupazioni del futuro troviamo gli esperti di sicurezza informatica

Curiosità: L'intelligenza artificiale (in sigla IA) è una disciplina che studia se e in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano.

Google ha annunciato importanti sviluppi per Bard, il chatbot basato su modelli di intelligenza artificiale avanzata. Il servizio darà accesso alle funzionalità esistenti in lingua inglese anche a nuove lingue, fra cui l'italiano, e ha introdotto l'implementazione con servizi e app.

Malattie genetiche, Google fa la diagnosi con l'Intelligenza Artificiale Adnkronos

Intelligenza artificiale: cambia il modo di fare radiologia WIRED Italia

L’intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro, questo è certo. Tra le top 10 dei lavori del futuro troviamo specialisti di AI e di Machine Learning. All’interno del libro "Jobs of Tomorrow: ...Google ha annunciato importanti novità per Bard, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale. Fra queste l'integrazione con alcuni servizi Google, supporto per oltre 40 lingue e miglioramenti al m ...