Insultati per la foto a Livorno | ' Sono gay di Forza Italia' Solidarietà a singhiozzo

(Di mercoledì 20 settembre 2023): l'odio omofobo si è scatenato su Facebook contro il cantante Manuel Aspidi e il suo compagno Gianluca Di Liberti, invitati al matrimonio in Comune.è stata espressa dalla comunità ...

Livorno: l'odio omofobo si è scatenato su Facebook contro il cantante Manuel Aspidi e il suo compagno Gianluca Di Liberti, invitati al matrimonio in Comune. Solidarietà è stata espressa dalla comunità ...All'origine dell'intervento ci sarebbe stata la chiamata di una vicina di casa di Abatecolail volume della musica troppo alto. Una volta arrivati sul posto i militari sarebbero stati...

Di Liberti addirittura è stato attaccato sul piano politico: "Per il partito del tuo compagno (Forza Italia, ndr) il matrimonio è solo tra uomo e donna". Ancora: "Che pensa dell'utero in affitto il ...