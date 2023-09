INN Engine - E-Rex | lassurdo motore a un tempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lui è Juan Garrido Requena: a 12 anni si è costruito in garage il suo primo go-kart e a 24 si è laureato in ingegneria meccanica con una tesi sul progetto di una combustione interna innovativo. Oggi quelè realtà: nella foto qui sopra lo tiene comodamente in braccio, perché l'E-Rex (così è stato battezzato) pesa appena 35 kg, ma riesce a sviluppare ben 120 CV. Si tratta di undi appena 500 cm3 di cilindrata, quattro cilindri, a otto pistoni opposti (in questo articolo abbiamo recentemente trattato i vantaggi di questa configurazione). L'aspetto più particolare, però, è il cinematismo che li governa: niente bielle e alberi a gomiti, bensì una sorta di doppia camma su cui i pistoni agiscono con appositi cuscinetti. Ne deriva così una struttura estremamente compatta e naturalmente equilibrata, in cui tutte le masse ...

Curiosità: Esteem Driven Engine è l'album d'esordio dei Pulley, pubblicato nel 1996.

Suona familiare Ladefinisce il suo motore "a un tempo" in quanto in ogni cilindro si svolgono due fasi di combustione ogni giro dell'albero motore, il doppio di quante se ne avrebbero in ...Suona familiare Ladefinisce il suo motore "a un tempo" in quanto in ogni cilindro si svolgono due fasi di combustione ogni giro dell'albero motore, il doppio di quante se ne avrebbero in ...

INN Engine E-Rex: tecnica, potenza, peso e caratteristiche - Quattroruote.it Quattroruote

Video: il motore INNengine installato su una Mazda MX-5 Motorbox

La piccola unità a cilindri contrapposti pesa solo 35 kg, ha quattro cilindri, otto pistoni e arriva a erogare ben 120 CV ...