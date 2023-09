Inizia a calare il prezzo anche degli iPhone 13 ricondizionati su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sull’acquisto di unè possibile risparmiare una bella somma se si decide di puntare su un modello ricondizionato. Per questo oggi vogliamo proporvi un’offerta molto allettante, presente su, che riguarda l‘13 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna. Prima di parlare dello sconto proposto dal famoso sito di e-commerce per tale device, vogliamo rinfrescarvi la memoria sul termine ricondizionato. Si tratta semplicemente di un dispositivo che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Come sta cambiando il13sua fine settembre Dunque, non solo modelli nuovi in offerta, come ...