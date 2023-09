Infrazioni | dalle discariche agli aiuti di Stato l’Ue non dà tregua all’Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Soldi, money, dinero. Miliardi tolgono il sonno al governo Meloni in vista della prossima Manovra. Dove trovarli? Un vero e proprio rompicapo per il governo Meloni che, al pari di quelli che lo hanno preceduto, deve farsi i conti in tasca pure per fare fronte alla grave situazione sanzionatoria che vede il nostro Paese pagare, ogni anno, multe milionarie alla Commissione europea per il mancato recepimento delle direttive comunitarie. In questo il governo di Giorgia, il governo del cambiamento, si comporta come quelli che lo hanno preceduto. Ecco la situazione. L’Italia ha ancora aperte 83 procedure d’infrazione. 62 riguardano la violazione del diritto europeo e 21 il mancato recepimento di direttive L’Italia ha ancora oggi aperte ottantatré procedure d’infrazione europee. Sessantadue di queste riguardano la violazione del diritto europeo e ventuno il mancato recepimento delle direttive ...