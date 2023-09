Infortunio Maignan | escluse lesioni! Il comunicato del Milan

(Di mercoledì 20 settembre 2023)lesioni per il portiere del: ildel club rossonero sulle condizioni del portiere Ilha rilasciato unsugli esiti degli esami clinici effettuati a Mikedopo l’rimediato ieri. Le condizioni del portiere rossonero. IL– Mike, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente.

Curiosità: Mike Peterson Maignan (Caienna, 3 luglio 1995) è un calciatore francese, portiere del Milan e della nazionale francese, con cui ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Il sospiro di sollievo die del Milan non chiude, però, il dibattito che si è aperto nei minuti successivi alla fine della sfida di San Siro, quando le condizioni del francese sembravano ..."Mike, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori ... considerata la gravità dell'riportato contro il Newcastle Se vogliamo affidarci a una ...

Dopo l'infortunio rimediato nel match contro il Newcastle, Mike Maignan si è sottoposto ai test strumentali del caso Possono tirare un sospiro di sollievo tutti i tifosi del Milan ed in fantallenatori ...Sospiro di sollievo per Maignan. Il francese si è fatto male al debutto stagionale in Champions, nello 0-0 contro il Newcastle. Il rossonero ha alzato bandiera bianca a 10’ dalla ...