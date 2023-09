Incidente sul lavoro nel Modenese | operaio muore travolto da un palo a Montecreto

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non si fermano le morti sul. Questo pomeriggio undi 61 anni ha perso la vitada unche improvvisamente è crollato al suolo. L'è avvenuto alle 13.15 in via del Parco a, comune dell'Appennino. L'uomo è morto sul colpo: inutile l’intervento dell’ambulanza e dell'elicottero del 118. Sono intervenuti i carabinieri che sono alper ricostruire la dinamica della tragedia. Stando alle prime ricostruzioni, oggi atre operai stavano intervenendo su dei cavi della linea telefonica, quando unhala vittima.

Curiosità: Un incidente indica ad un fatto che viene improvvisamente a interrompere il procedere regolare di un'azione; più precisamente si tratta di un fatto imprevedibile, che ha gravi conseguenze e non a carattere intenzionale.

L'è avvenuto alle 13.15 in via del Parco a Montecreto, comune dell'Appennino Modenese. L'uomo è mortocolpo: inutile l'intervento dell'ambulanza e dell'elicottero del 118. Sono ...Un operaio di 61 anni ha perso la vita travolto da un palo che improvvisamente è crollato al suolo. L'lavoro è avvenuto questo pomeriggio, alle 13.15, a Montecreto, comune dell'Appennino Modenese, in via del Parco. L'uomo è mortocolpo. Sono intervenuti i carabinieri che ora stanno ...

Incidente sul lavoro alla Ca' di Rajo, ecco il "film" della tragedia TrevisoToday

Incidente sulla collina di Torino: auto si ribalta in carreggiata, ferito il conducente TorinoToday

L'incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio, alle 13.15, a Montecreto, comune dell'Appennino Modenese, in via del Parco. L'uomo è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri che ora stanno ...Non si fermano le morti sul lavoro. Questo pomeriggio un operaio di 61 anni ha perso la vita travolto da un palo che improvvisamente è crollato al suolo. L'incidente è avvenuto alle 13.15 in via del ...