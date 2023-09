Incidente in moto | trovati dopo ore in una vigna | un morto e un ferito

Leggi su lortica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della ASL Tse sono stati allertati alle ore 9 per unciclistico, presumibilmente avvenuto nella notte, lungo la SP 3 in località Borro nel comune di Loro Ciuffenna. Sono state trovate due persone nei pressi di una. Uno dei due occupanti,un uomo di 31 anni, era già deceduto, il secondo, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice 2 presso l’ospedale Le Scotte Siena con lelisoccorso Pegaso2. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Montalto, i carabinieri e vigili del fuoco. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.