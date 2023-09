Incidente Frecce Tricolori | falconiere sarà sentito dalla procura VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La tragedia è avvenuta nella provincia di Torino, precisamente a San Francesco al Campo. Un aereo della pattuglia delleè precipitato poco dopo il decollo su un’auto. Non c’è stato scampo per la bambina di 5 anni presente sul veicolo. Nello schianto sono rimasti feriti anche il fratellino di 9 anni – gravemente L'articolo proviene da Il Difforme.

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

