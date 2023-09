Incendio nella notte | abitazione va a fuoco | morta carbonizzata donna

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Unnel cuore dellaha sconvolto l’intera città, unaè andata a: purtroppo per unanon c’è stato nulla da fare Una terribile vicenda che arriva direttamente dalla provincia di Brindisi e che ha visto come vittima unadi 71 anni. Purtroppo l’anziana è decedutapeggiore maniera possibile: è stata trovatain casa. La sua, infatti, è andata a. Subito sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che non scartano assolutamente l’ipotesi che riguarda l’omicidio. I militari dell’arma stanno interrogando il figlio, un uomo di 47 anni. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comProprio quest’ultimo è l’indiziato principale. Le sue versioni dei ...