In Ucraina la pace è possibile?

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mentre Russia enon cedono sulle loro posizioni, in tutto il mondo proseguono le trattative, spesso segrete, per una via d’uscita. Difficile e accidentata. Ma inevitabile. Il 19 e 20 settembre Volodymyr Zelensky ha presentato all’assemblea dell’Onu e al Consiglio di sicurezza, paralizzato dal veto russo, il piano ucraino per la. Dieci punti che al Cremlino considerano inaccettabili. I cinesi hanno pure un piano, su 12 punti programmatici, ma per ora non prevede alcun ritiro russo. Il Vaticano porta avanti un tentativo tenace di mediazione, gli americani mantengono aperto un canale segreto con Mosca, Vladimir Putin scommette sulla rielezione di Donald Trump che ha promesso di chiudere il conflitto in 24 ore. Le più importanti cancellerie europee da Roma, Berlino e Parigi puntano su una via d’uscita, ma non lo dicono pubblicamente perché ...