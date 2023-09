In patrimonio Unesco 4 memoriali del genocidio in Ruanda

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quattro monumenti commemorativi deldei tutsi in, durante il quale furono sterminate almeno 800.000 persone, sono stati aggiunti alla Lista delMondiale dell', ha ...

Curiosità: Un patrimonio dell'umanità, ufficialmente definito patrimonio mondiale, è un sito registrato nella lista del patrimonio mondiale, o nella sua accezione inglese World Heritage List, della Convenzione sul patrimonio dell'umanità. La Convenzione, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista dei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. Il Comitato della Convenzione, chiamato Comitato per il patrimonio dell'umanità, ha sviluppato dei criteri precisi per l'inclusione dei siti nella lista.

L'Unesco ha annunciato l'iscrizione di quattro monumenti commemorativi del genocidio dei Tutsi in Ruanda nella Lista del Patrimonio Mondiale. Si tratta di Nyamata, Murambi, Gisozi e Bisesero, che rico ...