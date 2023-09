In carcere in Sardegna da 32 anni per triplice omicidio Beniamino è innocente | liberatelo

Curiosità: Il carcere dell'Asinara è stato un penitenziario attivo nell'isola sarda dell'Asinara, facente parte del comune di Porto Torres.

E forse uno spiraglio per Beniamino Zuncheddu, ex allevatore di 58 anni, da 32 in, ...- commenta parlando con l'ANSA Irene Testa del Partito Radicale e Garante dei detenuti per la- la ...Capire chi ti ha tradito, per colpa di chi tu o qualcuno che amavi ha trascorso anni in, ha ... La conversazione verte inizialmente sulle differenti modalità di fare la grappa ine in ...

In carcere da 32 anni, 'Beniamino è innocente liberatelo' - Notizie ... Agenzia ANSA

In carcere da 32 anni, 'Beniamino Zuncheddu è innocente, liberatelo'. Revisione dell’ergastolo per il pastore… Repubblica Roma

E forse uno spiraglio per Beniamino Zuncheddu, ex allevatore di 58 anni, da 32 in carcere, condannato in via definitiva ... Irene Testa del Partito Radicale e Garante dei detenuti per la Sardegna - la ...Carcere Sassari: appena 24 ore dopo quello di Terni, suicido detenuto a Bancali "Invito le Autorità istituzionali e regionali ad ...