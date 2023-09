Immigrazione | Piantedosi “Troveremo soluzioni stabili e durature”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Missione navale congiunta europea? La grande novità è che questo tema è entrato nella pianificazione europea”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, ospite di “Cinque minuti” su Rai1. “Le missioni navali che l'Europa si ripromette di sostenere per avere un'efficacia devono prevedere anche l'accordo con il paese di destinazione, la Tunisia per esempio. Fino adesso – ha aggiunto – noi abbiamo portato avanti un'azione diplomatica solo in chiave bilaterale, ora sta diventando sempre più un obiettivo dell'Europa che fino a ieri puntava solo sulla redistribuzione”.ha ribadito che “noi siamo in carica da 10 mesi e abbiamo trovato questa situazione, credo che ci sono possibilità che nei giusti tempi”. ...

Curiosità: Matteo Piantedosi (Napoli, 20 aprile 1963) è un prefetto, funzionario e politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'interno nel governo Meloni.

