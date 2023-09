Imbarchi senza passaporto all' aeroporto di Singapore dal 2024

Curiosità: Un manicotto d'imbarco, detto anche passerella telescopica o pontile d'imbarco (a volte chiamato col termine inglese finger, letteralmente "dito"), è un connettore mobile chiuso, che collega un gate di un terminal aeroportuale ad un aereo. Consente ai passeggeri di salire e scendere dal mezzo in maniera più rapida rispetto alle scalette. A seconda della progettazione degli edifici, il manicotto d'imbarco può essere fisso o mobile: si può infatti muovere sia in maniera verticale (alzandosi o abbassandosi), sia in maniera orizzontale (allungandosi e accorciandosi).

L'aeroporto Changi di Singapore introdurrà a partire dal prossimo anno un sistema automatizzato di controllo all'immigrazione, che consentirà ai passeggeri di lasciare la città - statopassaporto, utilizzando solo dei dati biometrici. Lo ha annunciato il ministro delle Comunicazioni Josephine Teo durante una sessione parlamentare, nel corso della quale sono state approvate ...... nelle spedizioni internazionali e nell'assistenza aglie sbarchi di merci nel capoluoghi ... possiamo metterle in magazzini doganali che permettono di introdurre le merciil pagamento di ...

